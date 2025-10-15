L’Effemeride Pisana del 15 ottobre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 6:23 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Mercoledì 15 ottobre 2025, il Sole sorge alle 7:30 e tramonta alle 18:37, le ore di luce solare sono 11 e 7 minuti

La Luna sarà in fase calante

Oggi è il 238mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata internazionale delle donne rurali

Giornata globale della pulizia delle mani

Giornata mondiale degli studenti

Giornata globale della dignità

Santo del giorno:

Santa Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa

Patrona di Napoli, Inveruno, Berzano di Tortona, Santa Teresa di Gallura, Gesturi

Protettrice dei fabbricanti di merletti e pizzi, degli scrittori cattolici, degli scrittori, dei cordai, degli orfani, delle persone degli ordini religiosi, delle persone in cerca di grazia, delle persone malate nel corpo, delle persone ridicolizzate per la loro pietà

Invocata contro i disturbi cardiaci

Avila, Spagna, 1515 – Alba de Tormes, Spagna, 15 ottobre 1582

Nata nel 1515, fu donna di eccezionali talenti di mente e di cuore. Fuggendo da casa, entrò a vent’anni nel Carmelo di Avila, in Spagna. Faticò prima di arrivare a quella che lei chiama la sua «conversione», a 39 anni. Ma l’incontro con alcuni direttori spirituali la lanciò a grandi passi verso la perfezione. Nel Carmelo concepì e attuò la riforma che prese il suo nome. Unì alla più alta contemplazione un’intensa attività come riformatrice dell’Ordine carmelitano. Dopo il monastero di San Giuseppe in Avila, con l’autorizzazione del generale dell’Ordine si dedicò ad altre fondazioni e poté estendere la riforma anche al ramo maschile. Fedele alla Chiesa, nello spirito del Concilio di Trento, contribuì al rinnovamento dell’intera comunità ecclesiale. Morì ad Alba de Tormes (Salamanca) nel 1582. Beatificata nel 1614, venne canonizzata nel 1622. San Paolo VI, nel 1970, la proclamò Dottore della Chiesa.

Onomastici del giorno:

Edda, Ruggero, Teresa, Teresita

E’ accaduto il 15 ottobre:

70 a.C. – Ad Andes nasce Virgilio, futuro autore dell’Eneide

1066 – Edgardo Atheling, pronipote di Edoardo il Confessore viene eletto re d’Inghilterra

1582 – Entra in vigore il calendario gregoriano, che ha sostituito il calendario giuliano. I giorni dal 5 al 14 ottobre 1582, estremi inclusi, non esistono nel nuovo calendario: vengono saltati per rimettersi in sincronia con i movimenti astronomici

1675 – Nella parrocchia svedese di Torsåker si svolge la più grande caccia alle streghe del paese con l’esecuzione per decapitazione di 71 persone (65 donne e 6 uomini)

1815 – Napoleone I di Francia inizia il suo esilio sull’Isola di Sant’Elena nell’Oceano Atlantico

1822 – Su istituzione del re di Sardegna Carlo Felice di Savoia, nasce il Corpo forestale dello Stato

1844 – Johann Strauss II debutta come compositore e direttore d’orchestra al Casinò Dommayer di Hietzing, Vienna

1863 – Stati Confederati d’America: il primo sottomarino funzionante, il CSS H. L. Hunley affonda durante un test, uccidendo Horace Lawson Hunley (il suo inventore) e sette uomini dell’equipaggio

1872 – Italia: Giuseppe Perrucchetti fonda il Corpo degli Alpini

1878 – La Edison Electric Company inizia l’attività

1879 – Papa Leone XIII istitiuisce la Pontificia accademia di San Tommaso d’Aquino

1880 – Soldati messicani uccidono Victorio, uno dei più grandi strateghi militari degli Apache

1890 – Guido Alessandro Bonnet fonda la Società Canottieri Milano

1909 – Albert Einstein diventa professore dell’Università di Zurigo

1911 – A Göteborg, in Svezia, Dorando Pietri corre e vince la sua ultima gara internazionale

1917 – Prima guerra mondiale: a Vincennes, fuori Parigi, la ballerina olandese Mata Hari viene giustiziata da un plotone d’esecuzione per aver fatto da spia a favore della Germania

1924 – André Breton pubblica il Manifesto surrealista con le Editions du Sagittaire

1932 – La Air India, con il nome di Tata Airlines effettua il suo primo volo di linea

1940 Esce nelle sale Il grande dittatore, un film di satira sociale sul regime nazista, il cui protagonista è Charlie Chaplin Al comando del Sommergibile Cappellini, Salvatore Todaro affonda il piroscafo belga “Kabalo”

1944 – In Ungheria, il Partito delle Croci Frecciate prende il potere

1946 – Processo di Norimberga: il fondatore della Gestapo, Hermann Göring, da poco imprigionato in qualità di criminale di guerra nazista, si avvelena a poche ore dalla sua esecuzione

1965 – Guerra del Vietnam: il National Coordinating Committee to End the War in Vietnam, coordinato dagli studenti contro la guerra, esegue la prima distruzione in pubblico di una cartolina per la chiamata alla leva

1966 – Nasce il movimento delle Pantere Nere, fondato da Huey Newton e Bobby Seale

1967 – Fidel Castro annuncia la morte di Ernesto “Che” Guevara

1990 – Il leader dell’Unione Sovietica, Michail Gorbačëv, riceve il Premio Nobel per la pace, per i suoi sforzi nello smorzare la guerra fredda e nell’aprire la sua nazione

1993 – Nelson Mandela e Frederik de Klerk ricevono a Stoccolma il Nobel per la pace, per aver liberato il Sudafrica dall’apartheid

1997 Il primo record di velocità su terra supersonico viene stabilito dalla squadra inglese del ThrustSSC La sonda spaziale Cassini-Huygens viene lanciata da Cape Canaveral verso Saturno

2002 – Il presidente della società F.I.L.T., Tanveer Singh rilascia il primo prototipo di polmoni meccanici

2003 – La Cina lancia la navetta Shenzhou 5 nella sua prima missione spaziale con uomini a bordo

2004 – In Austria si perdono le tracce dell’alpinista tedesco Helmut Simon, scopritore della mummia del Similaun, uscito per un’escursione sulle Alpi Salisburghesi (verrà ritrovato cadavere il 23 ottobre)

2005 – Gli iracheni approvano, mediante referendum, la costituzione del nuovo Iraq democratico, parlamentare e regionale: il voto contrario della maggioranza degli arabi sunniti non compensa la grande maggioranza di “Sì” degli elettori arabi sciiti e dei curdi sunniti

2007 – Con una cerimonia a Tolosa viene ufficialmente consegnato l’Airbus A380 alla Singapore Airlines; l’aereo è già entrato nella storia come il velivolo civile che trasporta il maggior numero di passeggeri

La frase di oggi di Frate Indovino:

La collera della sera lasciala alla mattina

Nati il 15 ottobre:

ITALO CALVINO

Scrittore italiano

α 15 ottobre 1923 ω 19 settembre 1985

SALVO D’ACQUISTO

Carabiniere italiano, eroe durante la Seconda guerra mondiale per il suo sacrificio

α 15 ottobre 1920 ω 23 settembre 1943

LUIGI GIUSSANI

Sacerdote e teologo italiano, fondatore del movimento di Comunione e Liberazione

α 15 ottobre 1922 ω 22 febbraio 2005

FRIEDRICH NIETZSCHE

Filosofo tedesco

α 15 ottobre 1844 ω 25 agosto 1900

PUBLIO VIRGILIO MARONE

Poeta antico romano

α 15 ottobre 70 A.C. ω 21 settembre 19 A.C.

MARIO PUZO

Scrittore e sceneggiatore statunitense

α 15 ottobre 1920 ω 2 luglio 1999

ANTONINO ZICHICHI

Fisico e divulgatore scientifico italiano

α 15 ottobre 1929

Deceduti il 15 ottobre:

HERMANN GÖRING

Gerarca nazista

α 12 gennaio 1893 ω 15 ottobre 1946

MATA HARI

Nota spia olandese durante la prima guerra mondiale

α 7 agosto 1876 ω 15 ottobre 1917

GIGI MERONI

Calciatore italiano

α 24 febbraio 1943 ω 15 ottobre 1967

TERESA D’AVILA

Santa cattolica spagnola, fondatrice dell’ordine delle Carmelitane scalze

α 28 marzo 1515 ω 15 ottobre 1582

