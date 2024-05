Fratelli d’Italia, cinque nuovi nomi nel Coordinamento Comunale di Pisa

Scritto da admin• 3:22 pm• Pisa, Politica

PISA – I risultati delle recenti consultazioni elettorali che hanno evidenziato Fratelli d’Italia come il primo partito della coalizione di Centrodestra, hanno fatto sì che si rendesse necessario provvedere ad una riorganizzazione del Coordinamento Comunale di Pisa, inserendo cinque responsabili delle varie zone cittadine, così da affiancare gli Assessori ed i Consiglieri Comunali nel loro lavoro, con la scelta caduta su Livia Paola Nuvoli, Amelia Pozzi, Gabriele Giannini, Cinzia Massai e Laura Andreoletti, con quest’ultima ad avere il compito di coordinatrice, come illustrato da Diego Petrucci consigliere regionale lunedì 27 maggio presso la “Pasticceria Lilli” in via Bargagna a Pisa in una apposita conferenza stampa.



di Giovanni Manenti

Quali siano le motivazioni che hanno portato Fratelli d’Italia ad assumere questa decisione lo chiarisce il Consigliere Regionale Diego Petrucci, evidenziando: “Fratelli d’Italia vuole rivendicare la sua leadership in città, essendo il primo partito della coalizione che Governa Pisa ed a quasi un anno di distanza dalle ultime elezioni amministrative, il Partito si solidifica ulteriormente con un radicamento territoriale ancora più importante, frutto del lavoro svolto in questi mesi nei vari quartieri, ragion per cui abbiamo ritenuto necessario individuare cinque responsabili di zona che abbracceranno il Centro Storico, il Litorale e le periferie, così da divenire dei punti di riferimento veri e propri su tutto il territorio comunale, facendo altresì da tramite fra il lavoro del Gruppo Consiliare e dei nostri Assessori ed il Partito. Si tratta pertanto“, conclude Petrucci, “di un rafforzamento sul territorio di Pisa anche in vista delle prossime elezioni europee, dove ci aspettiamo di essere il primo partito cittadino, ritenendo che sia giusto svolgere la riferita attività che considero in linea con quanto fatto in questi mesi, ricordando come solo una settimana fa oltre 400 persone si sono riunite presso l’Hotel Galilei a Pisa per parlare della “Italia che cambia l’Europa” con Giorgia Meloni e Francesco Torselli, così che questo rappresenta un ulteriore passo di consolidamento territoriale di Fratelli d’Italia a Pisa, nonché l’ennesimo segnale del buon lavoro sinora svolto” .

