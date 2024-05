Incontri di successo tra studenti e aziende: l’eccellenza di Istituto Modartech nel settore moda

Scritto da admin• 3:28 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – I fashion designer, i professionisti dello sviluppo prodotto, i tecnici CAD, i prototipisti e gli esperti di marketing, social media e web design sono tra le figure più ricercate dalle grandi griffe di moda. Recentemente, studenti dell‘Istituto Modartech hanno avuto l’opportunità di partecipare a colloqui di lavoro con importanti brand del settore durante i Career Days della scuola.

Questo evento ha facilitato l’incontro tra domanda e offerta di figure professionali e ha rappresentato un’importante occasione per i ragazzi. La scuola ha registrato una percentuale di job placement che sfiora il 90%, dimostrando la validità della sua offerta formativa e il suo stretto rapporto con le aziende del settore.

Dal 28 al 30 maggio, gli studenti parteciperanno alla Graduate Preview, dove presenteranno i loro progetti di fine anno accademico a una commissione tecnica di imprese e addetti ai lavori. Questo evento vedrà la partecipazione di esperti del settore come Sara Sozzani Maino, Luca Rizzi, Marius Hordijk, Corinna Chiassai, Italo Marseglia e Laura de Robertis. Inoltre, Gian Maria Spinella di WEAREGO(L)D e Martina Capriotti di MIRTA incontreranno i laureandi in Fashion Design per fornire feedback e consigli professionali sulle loro collezioni moda.

Il Direttore di Istituto Modartech, Alessandro Bertini, sottolinea l’importanza della vasta rete di partner e aziende della scuola, che permette di organizzare eventi di incontro tra studenti e recruiter del settore moda. Questi incontri offrono non solo opportunità di lavoro, ma anche spunti e consigli su come orientarsi una volta completato il percorso di studi, contribuendo così a un’esperienza formativa altamente professionale.

