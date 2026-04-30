Pisa – Lecce, cambia l’arbitro. Tocca a Doveri

Written by Redazione• 6:04 pm• Pisa SC

PISA – L’Associazione Italiana Arbitri comunica che Marco Guida, designato come arbitro nella gara Pisa-Lecce sarà sostituito da Daniele Doveri e che contestualmente Daniele Doveri, designato come AVAR nella stessa gara sarà sostituito da Marco Guida. Questa la nuova composizione della squadra arbitrale:

Arbitro. Daniele Doveri (Roma 1)

1° Assistente. Alessandro Lo Cicero (Brescia)

2° Assistente. Paolo Laudato (Taranto)

4° Ufficiale. Paride Tremolada (Monza)

Var. Francesco Meraviglia (Prato)

Avar. Marco Guida (Torre Annunziata)

Last modified: Maggio 1, 2026