Written by Aprile 30, 2026 6:04 pm Pisa SC

Pisa – Lecce, cambia l’arbitro. Tocca a Doveri

HomePisa SCPisa – Lecce, cambia l’arbitro. Tocca a Doveri

PISA – L’Associazione Italiana Arbitri comunica che Marco Guida, designato come arbitro nella gara Pisa-Lecce sarà sostituito da Daniele Doveri e che contestualmente Daniele Doveri, designato come AVAR nella stessa gara sarà sostituito da Marco Guida. Questa la nuova composizione della squadra arbitrale:

Arbitro. Daniele Doveri (Roma 1)
1° Assistente. Alessandro Lo Cicero (Brescia)
2° Assistente. Paolo Laudato (Taranto)
4° Ufficiale. Paride Tremolada (Monza)
Var. Francesco Meraviglia (Prato)
Avar. Marco Guida (Torre Annunziata)

Last modified: Maggio 1, 2026
Previous Story
Mattarella celebra il lavoro alla Piaggio. Giani: “Qui il Dna del Made in Italy”
Next Story
Incendio Monte Faeta, sale a 250 ettari la superficie interessata. Attivata Unità di crisi regionale

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti