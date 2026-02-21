Intesa fra Autolinee Toscane e Pisa Sporting Club per promuovere la mobilità sostenibile

Written by admin• 1:13 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC

PISA – Insieme per la mobilità sostenibile, è questa la ragione che ha fatto incrociare le strade del Pisa Sporting Club e di autolinee toscane. In pratica la squadra nerazzurra e at collaboreranno nei prossimi due mesi per promuovere fra gli sportivi pisani (specialmente in più giovani) l’uso dei mezzi pubblici come strumento per spostarsi riducendo l’impatto ambientale.

“Si tratta di un’iniziativa speciale promossa da Autolinee Toscane a favore del territorio pisano e del Pisa Sporting Club, nata con l’obiettivo di rafforzare il legame tra squadra, città e tifoseria attraverso un progetto concreto di comunicazione e valorizzazione locale. Del resto, Autolinee Toscane promuove iniziative di avvicinamento al territorio attraverso la brandizzazione di alcuni autobus nelle principali realtà urbane, traendo ispirazione da tematiche ed eventi rappresentativi dei contesti locali in cui opera e particolarmente sentiti dai cittadini” spiega Riccardo Nannipieri, Coordinatore area Brand & Community Dipartimento Nord at-autolinee toscane.

In questa maniera per quanto riguarda la città di Pisa, considerato il forte attaccamento del territorio ai colori sociali, at ha deciso di avviare una relazione costruttiva con il Pisa Sporting Club per un’azione promozionale di reciproco valore, utile sia all’azienda sia alla società di calcio.

In pratica un bus at interamente brandizzato coi colori e i simboli del Pisa Sporting Club (si veda foto) svolgerà il servizio pubblico di trasporto in città per i prossimi due mesi. Un modo, anche simbolico e visivo, per avvicinare il servizio bus ai pisani che con la propria squadra di calcio hanno un legame molto forte.

“Riteniamo – conclude Nannipieri – inoltre che questa iniziativa abbia un valore che va oltre il singolo progetto: la decorazione di un autobus rappresenta un segnale concreto del legame tra la squadra, la città e la tifoseria. Iniziative di questo tipo possono contribuire a creare maggiore unità e senso di appartenenza attorno alla squadra, rafforzando l’identità e la vicinanza sul territorio“.

