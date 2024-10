Fotovoltaico a terra: rinviata al 19 febbraio 2025 l’udienza Tar

Scritto da admin• 6:51 pm• Attualità, Attualità, Pisa, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Rispetto all’opposizione dell’Amministrazione comunale verso la potenziale installazione di un impianto fotovoltaico a terra lungo la via del Brennero e alla conseguente impugnazione del richiedente al Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Toscana, l’udienza è stata rinviata al giorno 19 febbraio 2025.

“Prendiamo atto della decisione del Giudice e del fatto che l’azienda abbia rinunciato all’istanza cautelare – afferma l’assessore all’urbanistica Francesco Corucci –. La nostra amministrazione in ottemperanza del Paer, il Piano ambientale energetico regionale, aveva negato l’autorizzazione per la realizzazione di una infrastruttura estremamente invasiva. La legge nazionale superava però il Paer e per questo l’azienda si è appellata in giudizio. Tuttavia la normativa è nuovamente cambiata e sarà nostra attenzione di riportare questo progetto a quelle che sono le prerogative legislative attuali che certo non prevedono un consumo così massiccio di suolo, in questo caso adibito ad uso agricolo”.

“Come amministrazione continueremo a perseguire le politiche che favoriscano l’uso delle energie rinnovabili, incentivando soluzioni innovative e sostenibili, ma senza compromettere la bellezza e l’integrità del territorio”, conclude Corucci.

Last modified: Ottobre 10, 2024