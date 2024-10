Presentata la XVIII edizione della Pisa Half Marathon

Scritto da admin• 7:42 pm• Attualità, Pisa, Sport

3000 iscritti di cui 300 provenienti dall’estero in rappresentanza di 25 Nazioni

PISA – Un connubio, quello fra sport e valore del dono, destinato a trovare la sua massima espressione domenica 13 ottobre attraverso la XVIII edizione della Pisa Half Marathon, che celebra così la sua “maggiore età” con una presenza record di circa 3000 iscritti di cui 300 provenienti dall’estero in rappresentanza di 25 Nazioni, ed il cui programma e relativo significato sono stati illustrati presso Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza del Sindaco del Comune di Pisa Michele Conti, del Magnifico Rettore dell’Università di Pisa Prof. Riccardo Zucchi e dell’Organizzatore della Manifestazione Prof. Ugo Boggi, nonché per le Associazioni di Volontariato che contribuiscono all’evento, di Giuseppe Bozzi, Presidente Associazione per donare la Vita Onlus, Maurizio Cecchini, Cecchini Cuore Onlus e Piero Giacomelli, Onlus Regalami un Sorriso, oltre alla Dr.ssa Alba Calderone, Presidente Associazione Barbara Capovani.

di Giovanni Manenti

Un’iniziativa che prevede, dal punto di vista agonistico, la disputa della Mezza Maratona sulla distanza classica di 21 chilometri, alla quale si affianca la “Top Ten”, gara non competitiva di 10 chilometri e che, dalla scorsa edizione, è dedicata alla memoria della Dr.ssa Barbara Capovani, brutalmente uccisa nell’aprile 2023, mentre sotto il profilo sociale la Manifestazione si prefigge di rappresentare un simbolo di speranza, rinascita e solidarietà soprattutto avendo riferimento al valore ed alla cultura del dono oltre a celebrare la vita, dalle storie di persone che, grazie ai trapianti, hanno potuto trovare una nuova dimensione, il che è il messaggio che si era imposto di trasmettere Antonio Paggi, il quale dopo aver subito un trapianto il 4 luglio 2001, era tornato a Pisa già il 25 aprile dell’anno seguente per correre i 15 chilometri della “Strapazzata”, circostanza che fece nascere l’idea dell’attuale competizione.

Non può pertanto che mostrare la propria soddisfazione il Prof. Ugo Boggi, il quale commenta: “Le iscrizioni sono andate oltre ogni più ottimistica previsione, ci dispiace di averle dovute chiudere ma ad un certo punto non è stato più possibile accettarne oltre, ragion per cui siamo molto soddisfatti, oltre ad aver raggiunto un traguardo costituito dai 18 anni dalla prima edizione che sarà suggellato alla partenza dal grande fondista pisano Daniele Meucci che premierà un atleta che ha subito un trapianto di organi esattamente 18 anni fa – e casualmente proprio nella notte di San Ranieri – con Meucci ad indossare il pettorale n.1 e Pietro Pitoia, ovvero colui che è stato operato, correrà con il n.2, a simboleggiare il suo status di Campione nella vita, ad ulteriore dimostrazione dell’importanza e la forza della pratica del trapianto quale mezzo di rinascita fisica oltre che sociale. Anche quest’anno, prosegue il Prof. Boggi, “alla Half Marathon si unisce la “Top Ten” sulla distanza di 10 chilometri, gara non competitiva anche se ha tutto l’aspetto della grande Manifestazione, in quanto parte ed arriva negli stessi punti della Mezza Maratona, con i concorrenti ad indossare il pettorale ed avere il proprio tempo registrato oltre a ricevere la medaglia ricordo, evento dedicato alla triste vicenda della Dr.ssa Capovani che tutti ricordano e, peraltro, accaduta nell’Ospedale di Santa Chiara, vale a dire a pochi metri da dove si concluderà la nostra competizione, un giusto riconoscimento alla memoria di chi riconoscono essere stata una persona meravigliosa, nonché sportiva ed appassionata di running e che, come noto, ha donato i propri organi divenendo, pur tristemente, una testimonial dei nostri valori. Per la corrente edizione“, conclude il Ptof. Boggi, “abbiamo alcuni sponsor diversi, fra cui il Salumificio Villani che ha recitato un ruolo molto importante nel contribuire alla buona riuscita della Manifestazione, con l’augurio che ciò possa costituire una stagione di futura collaborazione, in quanto organizzare un evento così grande richiede anche qualcosa in più che non venga soltanto dalle iscrizioni, con la speranza che altri se ne possano aggiungere per far sì che anche sotto il profilo economico la Manifestazione possa avere il dovuto successo“.

Quanto sia importante il connubio fra Sport e valore del dono, lo declina il Presidente dell’Associazione per donare la vita Onlus, Giuseppe Bozzi: “Si tratta di un rapporto fondamentale, in quanto lo Sport rappresenta un settore importantissimo sia per le persone in salute che per coloro che soffrono di alcune patologie, ragion per cui ritengo che non si possono scindere le due cose ed anche questa Manifestazione della Half Marathon ne rappresenta un esempio, in quanto vi prendono parte anche persone che hanno addirittura subito un trapianto, a conferma dell’importanza sia della pratica sportiva che della donazione di organi. Oltre a quanto appena detto – conclude Bozzi – eventi di questo tipo servono a sensibilizzare l’opinione pubblica circa il valore del dono, in quanto noi, al pari di altre Associazioni che si occupano di questo settore, sappiamo benissimo quanto sia importante divulgare l’idea che senza donatori non si possano eseguire trapianti, ricordando come il dono non sia altro che un atto di altruismo allo stato puro, un’azione sociale che consente a persone che sono in estrema difficoltà di poter tornare ad una vita normale, un aspetto che il fatto che la partecipazione alla Half Marathon veda sempre aumentare gli iscritti, fa ritenere che l’attenzione vi sia e che la stessa sia molto sentita, così che le persone possano dedicare un po’ del loro tempo ad una riflessione quale quella del dono“. Appuntamento pertanto per domenica 13 ottobre in via Contessa Matilde dove alle ore 8:45 prenderà il via la “Top Ten” e quindi, alle ore 9:00 sara data la partenza alla “Pisa Half Marathon” con successivo arrivo nello spettacolare ed affascinante scenario di Piazza dei Miracoli.

