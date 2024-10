Bando “Arte e Disabilità”: il Comune di Pisa promuove l’inclusione attraverso l’arte

Scritto da admin• 4:04 pm• Attualità, Pisa

PISA – È stato pubblicato sul sito del Comune di Pisa il bando intitolato “Arte e disabilità”, rivolto ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).



L’obiettivo di questo avviso è selezionare un progetto che possa prevenire l’isolamento sociale delle persone con disabilità, attraverso attività artistiche che coinvolgano direttamente i partecipanti. Per sostenere l’iniziativa, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione un fondo di 5.000 euro.

“Si tratta di un progetto che mira a favorire l’inclusione delle persone con disabilità attraverso l’arte – afferma l’assessore alla disabilità, Giulia Gambini. “Vogliamo promuovere esperienze che, grazie al linguaggio universale dell’arte, permettano a tutti di esprimere la propria personalità e potenzialità, oltrepassando le barriere culturali e fisiche. È dimostrato che le manifestazioni artistiche, in tutte le loro forme, aiutano le persone con disabilità a sviluppare le proprie capacità e a trovare un canale di comunicazione privilegiato, libero da condizionamenti legati alle condizioni psicofisiche”.

Il bando e i documenti correlati sono disponibili al seguente link: Progetto Arte e Disabilità. Possono presentare domanda le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel RUNTS da almeno sei mesi, impegnate in attività di promozione dei valori solidaristici, integrazione sociale in ambito artistico, assistenza socio-sanitaria e supporto alle persone con disabilità. Le candidature possono essere presentate singolarmente o in raggruppamenti temporanei.

Le domande devono essere inviate utilizzando la modulistica allegata, debitamente firmata e indirizzata a: Comune di Pisa – Direzione D-07 – Ufficio Sociale, entro le ore 12:00 del 28 ottobre. La consegna deve avvenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it. Per ulteriori chiarimenti, è possibile scrivere all’indirizzo email: affari.sociali@comune.pisa.it.

