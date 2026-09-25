Internet Festival, Carlos Moreno a Pisa il 9 ottobre per parlare di città e intelligenza artificiale

Written by Redazione• 1:57 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA– Carlos Moreno, l’urbanista franco-colombiano che ha ideato il modello della “città dei 15 minuti”, sarà a Pisa venerdì 9 ottobre per Internet Festival. Alle 17.30, al Cinema Arsenale, parteciperà a “Odissea. Le città ai tempi dell’AI” insieme al vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo.

L’incontro, promosso dal Consiglio regionale nell’ambito del percorso Toscana 2050, affronterà il ruolo dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie nella trasformazione delle città. Il modello sviluppato da Moreno propone un’organizzazione urbana in cui lavoro, scuola, servizi, commercio e spazi pubblici siano raggiungibili in pochi minuti.

«La tecnologia può renderle più efficienti, ma la sfida vera è usarla per renderle più umane, accessibili e vicine alle persone», afferma Mazzeo. L’appuntamento sarà l’occasione per discutere come governare i cambiamenti tecnologici a partire dai bisogni di chi vive nelle città.

Last modified: Settembre 25, 2026