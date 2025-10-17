Forza Italia Pisa: “Le dimissioni di Paolo Moretti segnano la crisi della giunta Vanni a Montopoli”

Written by admin• 1:04 pm• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D'ARNO-

Forza Italia: “Giunta allo sbando, la Vanni abbia la dignità di rimettere il mandato”

“Le dimissioni irrevocabili dell’assessore Paolo Moretti rappresentano un fatto politico di grande gravità, che segna di fatto la fine della credibilità e della stabilità della giunta guidata dalla sindaca Linda Vanni. Non si tratta di una scelta personale, ma del segnale evidente di una maggioranza logorata, divisa e senza direzione, ormai incapace di dialogare sia al proprio interno che con la comunità amministrata“.

“Le stesse parole di Moretti – che parla di “incompatibilità” e di “problemi di dialogo” con la sindaca – confermano il fallimento di un metodo di governo chiuso, accentratore e autoreferenziale, che in questi anni ha isolato amministratori e cittadini. Un modello giunto al capolinea, basato più sugli equilibri di potere che su una visione condivisa per la città.“.

“La giunta Vanni non è più politicamente sostenibile” – dichiarano Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia, e Irene Salvadori, commissario comunale di Forza Italia Montopoli – “Dopo le dimissioni di Moretti e la debacle del centrosinistra a Montopoli, è chiaro che questa amministrazione ha concluso il suo percorso. Non c’è più una maggioranza né un progetto credibile per la città. La sindaca Vanni abbia la dignità di rimettere il mandato e restituire la parola ai cittadini: Montopoli merita di essere guidata da chi sa unire, non da chi divide.”

A rafforzare questa denuncia è anche Roberta Salvadori, responsabile provinciale del dipartimento Sicurezza Alimentare e Difesa del Cibo Italiano nel Mondo e già candidata al Consiglio Regionale:

“Conosco bene le dinamiche interne alla cosiddetta ‘macchina comunale’ e questo immobilismo è il frutto di un sistema di potere che non permette l’esercizio reale delle deleghe né il confronto. Nelle giunte di centrosinistra la discussione si riduce spesso alla comunicazione di decisioni già prese altrove: il dialogo lascia spazio all’obbedienza. Non sorprende che Moretti si sia sentito isolato e scavalcato, senza possibilità di incidere. Intanto, l’amministrazione si concentra su feste e lustrini, trascurando sviluppo, tutela e decoro del territorio. È tempo di voltare pagina.”

Anche sul piano elettorale il quadro è chiaro: a Montopoli, Forza Italia ha registrato una crescita significativa, passando dal 2,6% del 2020 al 9,2% nel 2025, triplicando i consensi e confermandosi punto di riferimento del centrodestra moderato e responsabile.

“Forza Italia è pronta a costruire un progetto nuovo per Montopoli – concludono Paladini e le due Salvadori – basato su merito, competenza e ascolto reale del territorio. È ora di chiudere la stagione della presunzione e delle divisioni e aprire una fase di serietà, libertà e buon governo.”

