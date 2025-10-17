Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025: come partecipare nell’Unione Valdera

Written by admin• 12:51 pm• Attualità, Pontedera

PISA- Dal 6 ottobre al 23 dicembre 2025 si svolge il Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni, condotto dall’ISTAT nell’ambito dei Censimenti permanenti. Nell’Unione Valdera, quest’anno l’indagine coinvolge un campione di residenti dei comuni di Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera.

A livello nazionale, sono circa 1,5 milioni le famiglie e gli individui chiamati a partecipare in questa edizione, che interessa complessivamente 2.533 comuni italiani. Il Censimento consente di raccogliere informazioni sulle principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione residente in Italia e di confrontarle nel tempo e con altri Paesi.

Modalità di partecipazione

Le famiglie selezionate riceveranno una lettera informativa ISTAT con le istruzioni relative alla modalità di indagine assegnata:

Indagine “da Lista” : il questionario può essere compilato online dal 6 ottobre al 9 dicembre all’indirizzo https://raccoltadati.istat.it/questionario, utilizzando le credenziali contenute nella lettera o tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica .

: il questionario può essere compilato all’indirizzo https://raccoltadati.istat.it/questionario, utilizzando le credenziali contenute nella lettera o tramite o . Indagine “Areale L2”: il questionario online è disponibile dal 6 ottobre all’11 novembre su https://raccoltadati.istat.it/pop2025.

Chi necessita di supporto può rivolgersi ai Centri Comunali di Rilevazione presenti in tutti i comuni dell’Unione o presso la sede dell’Unione Valdera, dove sarà possibile compilare il questionario autonomamente con un PC con accesso a Internet o con l’aiuto di un operatore comunale.

Inoltre, è possibile usufruire dell’assistenza presso i Punti Digitale Facile, portando con sé la lettera informativa contenente le credenziali di accesso.

Contatti e rilevazione diretta

Dal 12 novembre al 23 dicembre, le famiglie che non avranno ancora completato il questionario saranno contattate da un rilevatore ISTAT per un’intervista telefonica o in presenza. I rilevatori sono riconoscibili tramite tesserino con foto e timbro del Comune, e la loro identità può essere verificata contattando il Numero Unico ISTAT 1510 (gratuito da fisso e mobile).

Obbligo e privacy

La partecipazione al Censimento è obbligatoria per legge (decreto legislativo). Le famiglie selezionate devono rispondere al questionario, indipendentemente dalla modalità scelta, e la mancata partecipazione comporta sanzioni amministrative.

I dati raccolti saranno trattati dall’ISTAT in forma anonima e diffusi solo in forma aggregata, nel rispetto della normativa sulla privacy, e utilizzati esclusivamente a fini statistici. Il Censimento rappresenta l’unica rilevazione in grado di fornire dati aggiornati, accurati e rappresentativi della popolazione italiana, a livello nazionale, regionale e comunale.

Last modified: Ottobre 17, 2025