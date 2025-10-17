Written by Ottobre 17, 2025 1:13 pm Pisa, Attualità

Avviso AT – Mercato Straordinario a Pisa: modifiche alla viabilità e deviazioni linee

PISA- Autolinee Toscane informa che, a Pisa, per consentire lo svolgimento del Mercato Straordinario, con ordinanza della Direzione Polizia Municipale del Comune di Pisa, saranno chiusi al traffico veicolare i seguenti tratti:

  • Lungarno Pacinotti
  • Lungarno Mediceo (tra ponte di Mezzo e piazza Mazzini)
  • Ponte di Mezzo

Di conseguenza, domenica 19 ottobre 2025, dalle ore 06:00 alle ore 22:00, le linee 1+, 2, 3+, 4, 5, 13, 21 e 22 subiranno deviazioni.

Per maggiori informazioni sulle modifiche ai percorsi si rimanda all’avviso ufficiale: Deviazione linee Pisa – Mercato Straordinario.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Ottobre 17, 2025
