Avviso AT – Mercato Straordinario a Pisa: modifiche alla viabilità e deviazioni linee

PISA- Autolinee Toscane informa che, a Pisa, per consentire lo svolgimento del Mercato Straordinario, con ordinanza della Direzione Polizia Municipale del Comune di Pisa, saranno chiusi al traffico veicolare i seguenti tratti:
- Lungarno Pacinotti
- Lungarno Mediceo (tra ponte di Mezzo e piazza Mazzini)
- Ponte di Mezzo
Di conseguenza, domenica 19 ottobre 2025, dalle ore 06:00 alle ore 22:00, le linee 1+, 2, 3+, 4, 5, 13, 21 e 22 subiranno deviazioni.
Per maggiori informazioni sulle modifiche ai percorsi si rimanda all’avviso ufficiale: Deviazione linee Pisa – Mercato Straordinario.
