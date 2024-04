Forza Italia Giovani: raccolta firme e proposte di legge a Pisa

Scritto da admin• 6:35 pm• Pisa, Politica

PISA – Forza Italia Giovani sarà presente sabato 20 aprile dalle 10 alle 13 con un gazebo al mercato in Via Paparelli a Pisa per raccogliere le sottoscrizioni delle due proposte di legge di Forza Italia Giovani. Alla manifestazione sarà presente anche il Segretario regionale di Forza Italia Giovani Toscana, Matteo Scannerini.

La prima proposta riguarda l’istituzione di un Osservatorio Nazionale sui Disturbi Alimentari e l’Obesità. Queste patologie rappresentano una delle principali sfide sanitarie in Italia ed Europa, coinvolgendo la salute di circa 7 milioni di Italiani. Forza Italia intende affrontare questa epidemia silenziosa concretamente, promuovendo l’istituzione di un Osservatorio Nazionale per mappare il fenomeno e fornire dispositivi per prevenzione, diagnosi e cura.

La seconda proposta riguarda l’introduzione di corsi di primo soccorso nelle scuole. Ogni anno in Italia, circa 65mila persone muoiono per mancanza o ritardo di primo intervento. Rendere obbligatori questi corsi nei programmi scolastici mira a sensibilizzare gli studenti sugli effetti delle manovre di primo soccorso e ad equipaggiarli con strumenti e conoscenze per intervenire in situazioni di pericolo.

Il Segretario provinciale, Matteo Chimenti, afferma che queste due proposte sono delle vere e proprie battaglie di civiltà e libertà, sottolineando l’importanza sociale di questo impegno.

Il Segretario regionale, Matteo Scannerini, sottolinea l’urgenza di affrontare i disturbi del comportamento alimentare come un’epidemia silenziosa, promettendo che Forza Italia Giovani si impegnerà per istituire osservatori anche a livello territoriale, coinvolgendo tutti i comuni in cui i giovani del partito saranno candidati.

