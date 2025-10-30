Fornacette rischia di restare senza sportello bancomat: i consiglieri di “Adesso Calcinaia” chiedono chiarimenti all’amministrazione

CALCINAIA– “Dopo la dismissione dello sportello bancomat da parte del Banco Fiorentino, il centro di Fornacette rischia di rimanere privo di un servizio essenziale per i cittadini – dichiarano i consiglieri comunali di Adesso Calcinaia Daniele Ranfagni, Matteo Becherini, Elisa Venanti, Caterina Crimeni e Marco Buggiani –. Gli altri sportelli presenti sul territorio, come quelli di Poste Italiane e del Banco Fiorentino in via Tosco Romagnola 96, risultano infatti difficilmente raggiungibili a piedi dal centro“.
I consiglieri spiegano di aver presentato un atto di indirizzo all’amministrazione comunale per chiedere chiarimenti sul futuro dello sportello bancomat nel centro di Fornacette.
«In particolare – proseguono – abbiamo chiesto se il Comune abbia già avviato interlocuzioni con gli istituti di credito presenti sul territorio per garantire la continuità del servizio».
Secondo i consiglieri, anche se il Comune non ha competenza diretta sulla questione, deve farsi parte attiva per individuare una soluzione e tutelare i cittadini, evitando che il centro resti privo di un servizio così importante.
«Inoltre – aggiungono – la nuova sede del Banco Fiorentino in via Tosco Romagnola 96 risulta attualmente sprovvista di strisce pedonali per l’attraversamento della strada. Attraverso un’interrogazione abbiamo chiesto al Sindaco se sia previsto, nel cronoprogramma dell’amministrazione, il ripristino della segnaletica orizzontale in prossimità della nuova filiale».Last modified: Ottobre 30, 2025