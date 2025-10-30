FlixBus potenzia i collegamenti da Pisa: nuove tratte per Aosta e il Monte Bianco e più corse verso le grandi città d’arte

Written by admin• 10:09 am• Pisa, Attualità

PISA – Con l’arrivo della stagione invernale, FlixBus potenzia i collegamenti da Pisa, introducendo nuove destinazioni e incrementando le corse verso le principali città italiane ed europee. Da sabato 13 dicembre, saranno operative le nuove tratte per Aosta, Courmayeur e Chamonix, che consentiranno di raggiungere le località ai piedi del Monte Bianco tutti i giorni della settimana.

Le partenze avverranno alle 9:40 dal parcheggio di via Pietrasantina, con fermate intermedie ad Aosta e arrivi in posizioni centrali e strategiche: in Piazzale Monte Bianco a Courmayeur, a pochi minuti dalla funivia, alla stazione degli autobus di Chamonix, vicina alla teleferica dell’Aiguille du Midi, e all’autostazione di via Georges Carrel ad Aosta, a breve distanza dalla telecabina Aosta-Pila. Le nuove linee permetteranno quindi di raggiungere facilmente le piste da sci e numerose strutture ricettive, rendendo più semplice organizzare un soggiorno in montagna senza dover ricorrere all’auto privata.

Queste novità si aggiungono ai collegamenti già attivi da Pisa verso Trento, Bolzano e Innsbruck, consolidando la città toscana come snodo per i viaggiatori diretti verso le mete invernali dell’arco alpino.

Parallelamente, FlixBus amplia anche l’offerta verso le città d’arte: dal 14 dicembre partiranno le prime corse dirette per Parma, mentre verranno potenziati i collegamenti giornalieri con Roma – fino a cinque al giorno – e con altre grandi destinazioni come Firenze, Bologna e Milano.

Un ulteriore potenziamento riguarda il servizio verso l’aeroporto di Fiumicino, con corse giornaliere aggiuntive pensate per chi, durante le festività, sceglierà di viaggiare all’estero.

In totale, da Pisa sarà possibile raggiungere circa 50 destinazioni senza cambi, comprese rinomate città europee come Nizza, Praga e Monaco di Baviera.

Scegliere l’autobus rappresenta anche una scelta più sostenibile: grazie a una flotta moderna e a basso impatto ambientale, viaggiare con FlixBus consente di ridurre le emissioni di CO₂ fino all’83% rispetto all’auto privata, contribuendo così a un turismo più responsabile e green.

