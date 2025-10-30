“Kiss. Storia di un bacio perduto e ritrovato” – doppio appuntamento per bambini alla Città del Teatro di Cascina

Written by admin• 8:11 am• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA- Domenica 2 novembre la rassegna “Domenica a Teatro” della Città del Teatro di Cascina propone un nuovo appuntamento poetico e delicato dedicato ai bambini dai 5 anni in su: “Kiss. Storia di un bacio perduto e ritrovato”, una produzione Fondazione Sipario Toscana, scritta, diretta e interpretata da Serena Guardone.

Lo spettacolo andrà in scena nel Ridotto del Teatro con due repliche, alle ore 16 e alle ore 18.

Liberamente ispirato all’albo illustrato Kiss (Sabir Editore, 2023), firmato dalla stessa Guardone con le illustrazioni di Irene Menchini, lo spettacolo racconta la storia tenera e magica di un bacio lanciato da una mamma al piccolo Luigi per augurargli la buonanotte. Ma quel bacio, sbagliando finestra, parte per un lungo viaggio, per poi tornare – molti anni dopo – tra le mani di un Luigi ormai adulto, in un mercatino dell’antiquariato.

Attraverso un linguaggio che unisce teatro d’attore e teatro di oggetti, tra vecchie lampade, valigie e cianfrusaglie che prendono vita, la scena si trasforma in un universo fatto di ricordi, affetto e poesia.

La collaborazione alla messa in scena è di Luca Barsottelli e Mirtilla Pedrini, con luci di Cristina Fresia, maschera di Matteo Raciti e consulenza artistica del gruppo I Sacchi di Sabbia.

Con una durata di 45 minuti, “Kiss” accompagna il giovane pubblico e le famiglie in un viaggio immaginifico “lungo la scia di un amore che continua a propagare il suo messaggio nel tempo”.

La rassegna “Domenica a Teatro” proseguirà il 9 novembre con “POeSIA”, spettacolo liberamente, irriverentemente e amorevolmente ispirato alla scrittura poetica di Wislawa Szymborska.

