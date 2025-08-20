Fontanello di Treggiaia fuori servizio: lavori più complessi del previsto

Written by admin• 11:09 am• Pontedera, Attualità

PONTEDERA- Acque informa che, a causa di un problema tecnico più complesso del previsto, i lavori di manutenzione straordinaria sul fontanello di Treggiaia, situato in piazza della Casa Bianca nel comune di Pontedera, richiederanno ulteriori interventi e l’approvvigionamento di nuovi materiali. Per questo motivo, l’impianto resterà fuori servizio fino a nuova comunicazione. Al momento non è possibile indicare una data per la riattivazione, che sarà resa nota non appena disponibile. Acque si scusa per il disagio e ricorda che, per ulteriori informazioni o aggiornamenti, è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

