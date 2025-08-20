Written by Agosto 20, 2025 11:09 am Pontedera, Attualità

Fontanello di Treggiaia fuori servizio: lavori più complessi del previsto

HomePontedera, AttualitàFontanello di Treggiaia fuori servizio: lavori più complessi del previsto

PONTEDERA- Acque informa che, a causa di un problema tecnico più complesso del previsto, i lavori di manutenzione straordinaria sul fontanello di Treggiaia, situato in piazza della Casa Bianca nel comune di Pontedera, richiederanno ulteriori interventi e l’approvvigionamento di nuovi materiali. Per questo motivo, l’impianto resterà fuori servizio fino a nuova comunicazione. Al momento non è possibile indicare una data per la riattivazione, che sarà resa nota non appena disponibile. Acque si scusa per il disagio e ricorda che, per ulteriori informazioni o aggiornamenti, è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Agosto 20, 2025
Previous Story
L’Effemeride Pisana del 20 agosto 2025
Next Story
Calci ottiene oltre 19mila euro dalla Regione Toscana per potenziare il nido “Il Linchetto”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti