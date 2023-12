Fondazione Pisana per la Scienza: Un Passo Avanti nella Ricerca Italiana sul Glioblastoma

Scritto da admin• 12:18 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Tutti

PISA – È stato un giorno importante per la Fondazione Pisana per la Scienza, che lo scorso 6 dicembre, ha concluso con grande successo il seminario del Prof. Iavarone, dedicato alla ricerca sul glioblastoma. Il prof Antonio Iavarone, uno dei più noti scienziati italiani negli Stati Uniti, è professore di Neurologia e Patologia e Direttore del Sylvester Brain Tumor Institute all’University di Miami.



L’evento ha fornito un’illuminante panoramica sul prezioso contributo scientifico del Prof. Iavarone, evidenziando il suo impegno nella ricerca di soluzioni innovative per la lotta contro questa forma di tumore cerebrale.

Il seminario, che ha registrato una partecipazione numerosa e coinvolgente, ha visto la presenza di numerosi partecipanti sia in presenza che in remoto, sottolineando l’importanza e l’interesse suscitato dalla ricerca in corso.

L’evento è nato dalla collaborazione della Fondazione Pisana per la Scienza con la Dott.ssa Anna Luisa Di Stefano, neuro-oncologa, e il Dott. Orazio Santonocito, Direttore della UOC di Neurochirurgia dell’Ospedale di Livorno, sul tema dell’identificazione di specifici sottogruppi di pazienti con specifiche vulnerabilità verso nuovi approcci terapeutici. Questi sottogruppi sono oggi identificabili tramite un’analisi molecolare del tessuto tumorale: questa metodica, in origine messa a punto dal gruppo di ricerca del Prof Iavarone è oggi operativa presso la Fondazione Pisana per la Scienza e verrà impiegata al momento nell’ambito di un trial clinico multicentrico internazionale. Questa collaborazione promette di aprire nuove prospettive e portare speranza ai pazienti affetti da glioblastoma, una malattia ancora priva di terapie definitive.

E’ stata una giornata memorabile, un motivo di grande orgoglio per la Fondazione Pisana per la Scienza, che ha compiuto un altro importante passo avanti nella lotta contro il glioblastoma. Questo successo è frutto del duro lavoro del team di ricerca diretto dalla Dr.ssa Chiara Maria Mazzanti, responsabile della Sezione di Genomica e Trascrittomica dentro FPS, e della sua collaborazione sinergica tra biologi, bioinformatici, fisici, pediatri, radiologi, radioterapisti, patologi, chirurghi ed oncologi. L’unione di queste diverse discipline ha dato vita a risultati concreti, dimostrando che quando la scienza è al primo posto, si possono raggiungere importanti traguardi nella ricerca medica. “Una cura non può aspettare”, queste le parole della Dr.ssa Mazzanti, che aggiunge come il glioblastoma sia una malattia che, purtroppo molto spesso, non riceve sufficiente attenzioni e investimenti.

