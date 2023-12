Violenza di genere: una specifica serigrafia sulle fiancate dei taxi Cotapi

Scritto da admin• 1:18 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Nell’ambito della mai troppo dibattuta problematica relativa alla lotta alla violenza contro le donne, è stata promossa dalla C.N.A. di Pisa e da CO.TA.PI. (Cooperativa Tassisti Pisani) una Campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza e che si svolge attraverso l’apposizione sulle fiancate dei Taxi di una specifica serigrafia indicante le istruzioni da porre in atto in caso di necessità, istruzioni poi altresì stampate su apposite locandine affisse in vari punti strategici della città.

di Giovanni Manenti

Una iniziativa che il Presidente di C.N.A. Pisa, Francesco Oppedisano ha così commentato, sottolineando: “Si tratta di un’idea nata dalla volontà da parte della CNA di dare una mano al territorio attraverso un contributo che, nello specifico, si estrinseca nella diffusione di un linguaggio, ovvero portare a conoscenza delle persone l’esistenza di messaggi da utilizzare per chiedere aiuto quando ve ne è necessità e nel modo più discreto possibile, sentendosi anche protette considerando quanto ciò sia in realtà difficile per la paura di farlo“.

“Ecco pertanto“, conclude Oppedisano, “che la diffusione di questo linguaggio che abbiamo promosso attraverso la presenta campagna, punta alla conoscenza dello stesso tramite uno dei mezzi a nostra disposizione, ovvero la fiancata dei taxi che rappresentano una categoria che si trova spesso coinvolta suo malgrado in alcune situazioni spiacevoli in merito a detta problematica, così che è necessario il contributo di tutti affinché anche questi lavoratori possano svolgere al meglio la loro attività”.

Una campagna di sensibilizzazione che ha trovato piena accoglienza da parte dell’Amministrazione Comunale, come conferma l’Assessore alle pari opportunità Gabriella Porcaro, evidenziando come: “si tratti di una iniziativa che ci è stata prospettata dalla CNA e dalla CO.TA.PI. e che, come Amministrazione, abbiamo ritenuto opportuno non solo di patrocinare, ma altresì renderci parte attiva, tant’è che abbiamo messo a disposizione delle risorse, predisponendo alcune locandine che sono esposte nei luoghi di maggiore aggregazione della città al fine di mandare un segnale preciso nell’ambito del contrasto alla violenza sulle donne“.

“In particolare“, prosegue l’Assessore Porcaro, “ciò significa incoraggiare le donne ad utilizzare il numero telefonico 1522 per denunciare eventuali abusi e ricevere adeguato supporto, oltre soprattutto ad imparare ad eseguire il gesto internazionale “Signal for help”, che è nato in Canada e che prevede l’utilizzo del palmo della mano, piegando il pollice e chiudendo la stessa a pugno per far capire di trovarsi in una situazione di pericolo, ovvero vittime di minacce piuttosto che di violenza domestica e di abusi, ragion per cui siamo convinti che il taxi sia uno dei migliori modi per veicolare questo messaggio, transitando gli stessi in ogni angolo della città“.

“Oltretutto“, conclude l’Avv. Porcaro, “l’utilizzo proprio dei taxi per diffondere il messaggio portato da questa campagna di sensibilizzazione, riflette altresì il fatto di voler incoraggiare lo stesso quale mezzo sicuro per far sì che anche le giovani ragazze, piuttosto che dover recuperare un’auto in un parcheggio lontano, possano in tutta sicurezza rientrare a casa dopo la Movida, feste o situazioni vissute in compagnia, oltre ad avere la possibilità di trovare queste indicazioni per segnalare eventuali situazioni di pericolo“.

