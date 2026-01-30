Fondazione Pisa: pubblicati gli avvisi 2026 per i contributi nei settori Beni culturali e Volontariato

Written by admin• 10:13 am• Pisa, Attualità

PISA- Sono online sul sito della Fondazione Pisa (www.fondazionepisa.it) gli Avvisi relativi all’anno 2026 per la presentazione delle richieste di contributo nei settori istituzionali dei Beni Culturali e del Volontariato, Filantropia e Beneficenza.

La Fondazione Pisa utilizza una specifica piattaforma informatica dedicata, accessibile attraverso il sito istituzionale (www.fondazionepisa.it), che consente agli enti interessati di compilare e inviare online le domande di contributo, caricando direttamente tutta la documentazione richiesta tramite un’apposita interfaccia utente.

Possono presentare richiesta enti e organizzazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità di utilità sociale e contribuiscano allo sviluppo del territorio in cui la Fondazione svolge la propria attività istituzionale.

Le domande devono riferirsi a progetti specifici, concretamente realizzabili e sostenibili, e in particolare:

per il settore Beni Culturali , a interventi di restauro di beni culturali di elevato valore storico-artistico presenti sul territorio, con scadenza 31 marzo 2026 ;

, a presenti sul territorio, con ; per il settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza, a iniziative a sostegno delle categorie sociali più deboli, anch’esse con scadenza 31 marzo 2026.

Per il settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza è inoltre possibile presentare richieste di sostegno istituzionale, riferite in modo più generale all’attività dell’ente, purché coerenti con il settore di intervento. In questo caso, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 13 novembre 2026.

Tutte le informazioni, i bandi e l’accesso alla piattaforma sono disponibili sul sito ufficiale della Fondazione Pisa: www.fondazionepisa.it.

FOTO TRATTA DA https://www.comune.pisa.it/Amministrazione/Enti-e-fondazioni/Fondazione-Pisa

Last modified: Gennaio 30, 2026