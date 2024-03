Fondazione Pisa: pubblicati gli Avvisi 2024 per i contributi nel settore dei Beni Culturali e del Volontariato, Filantropia, Beneficenza

Scritto da admin• 11:22 am• Pisa, Attualità

PISA – Sul sito della Fondazione Pisa –www.fondazionepisa.it – sono pubblicati gli Avvisi relativi all’anno 2024 per le richieste di contributo nei settori istituzionali dei Beni Culturali e del Volontariato, Filantropia e Beneficenza.

Per la presentazione delle richieste di contributo, a partire da quest’anno, la Fondazione Pisa ha attivato una specifica piattaforma informatica dedicata, accessibile attraverso il sito istituzionale della Fondazione –www.fondazionepisa.it – che, per mezzo di una interfaccia-utente, consente agli enti interessati di compilare direttamente on line la modulistica, caricando tutte le informazioni e la documentazione.

Possono presentare richieste di contributo gli enti ed organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono fini di utilità sociale e concorrano a promuovere lo sviluppo del territorio in cui la Fondazione svolge la propria attività istituzionale.

Le richieste di contributo devono riferirsi a progetti specifici che oltre ad essere effettivamenterealizzabili e sostenibili, devono riferirsi:

– per il settore dei Beni Culturali a interventi di restauro di beni culturali di elevato valore storico artistico presenti sul territorio, da presentarsi entro il termine del 15 maggio 2024;

– per il settore del Volontariato, Filantropia e Beneficenza a iniziative a sostegno delle categorie sociali deboli, da presentarsi entro il termine del 15 maggio 2024.

Per il settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza le richieste possono riguardare anche genericamente l’attività istituzionale dell’ente, purché risulti coerente con il settore di intervento (c.d. richieste di sostegno istituzionale).

Le richieste di sostegno istituzionale devono pervenire alla Fondazione Pisa entro il giorno 15 novembre 2024.

Last modified: Marzo 15, 2024