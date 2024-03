Alberto Aquilani: “La trasferta di Como ci dirà tanto sulla nostra crescita”

Scritto da admin• 11:07 am• Pisa, Attualità, Pisa SC

PISA – Alla vigilia della trasferta di Como parla mister Alberto Aquilani della situazione attuale della formazione nerazzurra dopo i due successi consecutivi ottenuti con Cittadella e Ternana.

SERENITÀ. “Le due vittorie ci hanno consentito di essere più sereni mentalmente ed abbiamo l’opportunità di verificare le nostre qualità nel confronto con una squadra di spessore come il Como per capire quale potrebbe essere il nostro finale di Campionato”.

SULLA SITUAZIONE INFORTUNATI. “Per quanto riguarda le condizioni di Bonfanti e Calabresi, l’eventuale convocazione la deciderò dopo l’ultimo allenamento, mentre per Matteo Tramoni e Torregrossa sono in fase di recupero e spero di averli a disposizione per il Palermo”.

SUL COMO. “Per quanto concerne il Como, sappiamo che è una squadra forte con una società ambiziosa che punta alla Promozione come ha dimostrato il recente mercato di gennaio, ma noi andremo a giocarcela con la consapevolezza che solo da queste partite possiamo valutare il nostro percorso di crescita, mentre per il fatto che per la prima volta ci sia un arbitro donna la cosa non può che farmi piacere, anche perché si tratta di una delle più preparate dell’intera Categoria”.

SU TRAMONI E SALA. “Sono contento anche di Lisandro Tramoni e vi segnalo anche Sala, che ho portato già diverse volte in panchina ed in allenamento sta facendo bene ed io voglio che questi ragazzi abbiano la volontà di dimostrare di essere in grado di meritarsi la possibilità di essere titolari in prima squadra”.

SU BARBIERI. “Diversa è la situazione di Barbieri che si sta già imponendo nel suo ruoli di esterno e del quale sono a conoscenza della sua situazione contrattuale in merito al quale non ho voce in capitolo, potendo solo esprimere il mio giudizio tecnico sul ragazzo, il quale deve essere bravo a non mollare in quanto la sua grande forza è la corsa”.

SU ARENA. “Di Arena ho una grossa stima per le qualità che ha ed ha un grandissimo potenziale che deve cercare di sfruttare di più potendo far bene in qualsiasi ruolo e posizione viene schierato, stesso discorso valido anche per Esteves che ha anch’egli grandi qualità tecniche che gli consentono di poter essere impiegato sia come esterno che centrocampista indipendentemente dal compagno di reparto, mentre Loria sta dimostrando di meritarsi il ruolo di titolare”.



PISA CONCRETO. “Sulla domanda se in queste ultime due gare il Pisa sia stato più concreto rispetto ad altre volte, il concetto non è facile da esprimere, credo che per concretezza si debba intendere saper fare la scelta giusta nel contesto dell’azione, il che vuol dire prediligere la costruzione dal basso, quando l’avversario ce lo consente, operare un lancio lungo allorché un compagno si trova in condizione di giocarsela uno contro uno, così come va anche bene buttare il pallone in tribuna nei minuti finali se serve a difendere il risultati”.

