Fondazione Io sto con Chiara: un ecografo, una stazione di refertazione per elettroencefalogramma e 10 tablet, le nuove donazioni per la Pediatria dell’Aoup

Written by Redazione• 5:31 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Un ecografo per lo studio dell’obesità infantile, una nuova stazione di lettura e di refertazione dell’elettroencefalogramma e 10 tablet: sono i doni ricevuti dall’Unità operativa di Pediatria dell’Aoup per il tramite della Fondazione “Io sto con Chiara” nell’ambito dei vari progetti di raccolta fondi lanciati dal gruppo, nato come collettore di finanziamenti integrativi per sostenere i pazienti dell’Aoup e le loro famiglie nei percorsi assistenziali, di promozione della salute, prevenzione e umanizzazione delle cure, con il coinvolgimento di sempre maggiori forze dal territorio.

L’ecografo, in dotazione all’Ambulatorio di Endocrinologia pediatrica dell’Unità operativa di Pediatria dell’Aoup, serve per la valutazione della steatosi epatica nei bambini obesi tramite intelligenza artificiale. L’acquisto è stato finanziato per gran parte da una donazione di Toscana Aeroporti Spa, dal ricavato del torneo di calcetto interspecialistiche fra gli specializzandi di Aoup svolto nel 2025, dall’Associazione “Insieme per Sognare” e poi dai proventi delle donazioni di singoli benefattori in memoria della professoressa Rosa Maria Ragghianti. L’obesità infantile è una patologia sempre più diffusa fra i bambini e ragazzi, che spesso provoca problemi cardiovascolari in età adulta. Con questo strumento sarà possibile, mediante l’IA, lo studio quantitativo del grado di accumulo del grasso intra-addominale direttamente correlato al rischio cardiovascolare futuro.

La nuova stazione di lettura e refertazione dell’elettroencefalogramma (EEG) per l’ambulatorio di Neurologia e Neurofisiologia pediatrica è stata invece acquistata con il ricavato del torneo di calcetto interspecialistiche fra gli specializzandi di Aoup (in corso di svolgimento) e dai proventi del torneo benefico di Burraco organizzato dalla Fondazione e tenutosi il 15 marzo scorso. La nuova apparecchiatura sostituirà la vecchia e consentirà anche di effettuare analisi dati di altissima qualità, migliorando lo standard di refertazione tramite rilettura con EEG e videoregistrazione. Questo ambulatorio specialistico per la cura dell’epilessia pediatrica effettua ogni anno oltre 2000 prestazioni di elettroencefalografia e diverse decine di video monitoraggi elettroencefalografici continui.

Il reparto di Pediatria ha ricevuto infine anche 10 tablet donati grazie ai contributi dell’Azienda “Just 4 you Energia” unitamente a quelli dei medici in formazione specialistica pediatrica insieme ai colleghi pediatri strutturati, con la collaborazione di “Tuttotelefono srl” (Punti vendita Tim al Centro commerciale Pisanova e in Piazza Gronchi a Pontedera), che ha applicato condizioni economiche particolarmente favorevoli.

A tutti è andato il più sentito ringraziamento da parte dell’Aoup, con la direttrice generale Katia Belvedere che ha sottolineato il valore di una sanità orgogliosamente pubblica, per la quale donazioni come queste che arrivano dal mondo dell’imprenditoria, dell’associazionismo, dello sport, da singoli benefattori, rappresentano quel “di più” che può fare la differenza sotto l’aspetto di una sanità ancora più attenta ai bisogni di tutti. Alla sua gratitudine, espressa anche nei confronti degli operatori sanitari per lo straordinario lavoro svolto quotidianamente ha fatto seguito il ringraziamento del presidente della Fondazione Io sto con Chiara, Gabriele Siciliano, che ha sottolineato il ruolo dell’organismo quale anello di collegamento fra erogatori e fruitori dei servizi sanitari, un elemento catalizzatore di risorse che possa favorire la partecipazione della popolazione a servizi sanitari sempre più orientati alle richieste dei cittadini.

Last modified: Maggio 6, 2026