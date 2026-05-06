Da giovedì scuole riaperte ad Asciano. E le 150 persone evacuate tornano a casa

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SAN GIULIANO TERME – Da giovedì 7 maggio ad Asciano Pisano scuole riaperte e già questa sera le 150 persone evacuate nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio, potranno fare ritorno a casa.

L’allerta meteo resterà fino alla mezzanotte di stasera, ma la perturbazione si sta allontanando e da domani, stando alle previsioni, tornerà il sole: da qui la decisione dell’amministrazione comunale di revocare tutte le misure preventive di protezione civile prese nella giornata di ieri (martedì 5 maggio).

Riaperte già dal primo pomeriggio quasi tutte le strade delle frazioni sangiulianesi della piana allagate dopo il nubifragio di questa notte: restano chiuse solo via Borrani a Madonna dell’Acqua e via Aldovrandi a Sant’Andrea in Pescaiola.

“Dopo sette giorni di apertura ininterrotta del Centro operativo comunale di protezione civile, probabilmente, ci siamo lasciati alle spalle la fase dell’emergenza più acuta che, nel nostro caso, è stata anche prolungata dall’emergenza maltempo arrivata subito dopo l’incendio, ma il lavoro da fare è solo all’inizio – dice il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli -: dobbiamo mettere in sicurezza i versanti del Monte Faeta devastati dalle fiamme e attualmente a rischio idrogeologico e sarebbe fondamentale riuscire a farlo prima del prossimo inverno. Per farlo, però, abbiamo bisogno di risorse ingenti in tempi stretti: ribadiamo la gratitudine al presidente Giani per la dichiarazione di emergenza regionale e chiediamo che il governo riconosca velocemente anche lo stato di calamità nazionale”.

Nella foto il sindaco Cecchelli davanti alla sede del Centro operativo comunale (Coc) di protezione civile

Last modified: Maggio 6, 2026