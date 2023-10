FLUX: si parte con un doppio omaggio nel segno del jazz militante alla Città del Teatro di Cascina

Scritto da admin• 10:16 am• Cascina, Spettacolo, Tutti

Un doppio omaggio nel segno del jazz militante: a Eric Dolphy, una tra le figure più misteriose e affascinanti della storia musica, e al capolavoro di George Orwell “La fattoria degli animali”. Parte così “FLUX – Flussi di musica creativa”, la rassegna a cura di Toscana Produzione Musica – centro presieduto da Paolo Zampini con la direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa – che con la 2/a edizione conferma l’attenzione alle correnti jazz più sperimentali del panorama nazionale e internazionale. Appuntamento martedì 31 ottobre nella sala piccola de “La città del teatro” di Cascina (Via Tosco Romagnola, 656) dove alle 21 il duo formato da Marco Colonna al clarinetto basso e Alexander Hawkins al piano porterà sul palco “Dolphy Underlined”, tributo live che parte dal repertorio di uno dei musicisti più geniali della storiaper avventurarsi nei territori dell’improvvisazione. Alle 21.45 avanti con “Animal Farm – La fattoria degli animali”, progetto nuovo di zecca ispirato all’omonimo libro del celebre scrittore inglese e firmato Emanuele Parrini Quartet, con Emanuele Parrini al violino, Beppe Scardino al sax baritono, clarinetto basso e flauto, Giovanni Maier al contrabbasso e Andrea Melani alla batteria. “FLUX” è realizzata grazie al sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Fondazione Pisa, in collaborazione con Fondazione Sipario Toscana Onlus (info e ingressi: www.toscanaproduzionemusica.it).

Marco Colonna e Alexander Hawkins sono entrambi artisti che possiedono le qualità necessarie ad affrontare un gigante come Eric Dolphy: non attraverso un semplice omaggio ma manipolando il materiale a disposizione con l’obiettivo di costruire una nuova autorialità. Entrambi sono improvvisatori liberi che hanno alle spalle una severa preparazione e che si muovono nell’interazione, nell’assolo e nell’invenzione contrappuntistica lungo gli stessi assi cartesiani del rigore accademico europeo.

“Animal Farm”, una coproduzione a marchioToscana Produzione Musica e ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale, si pone con una doppia chiave di lettura: quella di colonna sonora dell’omonimo romanzo di George Orwell da cui prende origine, oppure di una meditazione sul potere e sul suo esercizio a tutti i livelli. Dopo l’album “1974 IO SO, Damn If I Know”, in cui i discorsi politici di Archie Shepp si mescolavano con quelli degli “Scritti corsari” di Pier Paolo Pasolini, e la collaborazione col poeta statunitense Amir Baraka e col rapper Sadiq Bey, questo concerto è un ulteriore passo di Emanuele Parrini Quartet in un percorso che ha come filo conduttore la letteratura militante.

Flux continua fino al 4 novembre tutti i giorni dalle 21: mercoledì 1 novembre con Mali Blues e Roots Magic Sextet, giovedì 2 novembre con Gabriele Mitelli e Nils Petter Molvær Trio, venerdì 3 novembre con Anais Drago e la prima italiana del duo Ernst Reijseger e Mario Forte, per concludersi sabato 4 novembre con Anokhi-3 e il Me’ta Quartet Reloaded.

