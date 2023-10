Domenica 5 novembre “Ricordando Simona” passeggiata per aiutare i malati di leucemia

Scritto da admin• 1:03 pm• Vecchiano, Attualità, Sport/Altro, Tutti

VECCHIANO – Walking per Simona: tutto pronto per l’ottava edizione della passeggiata solidale e non competitiva per sostenere le attività dell’Ail, l’associazione italiana contro leucemie, linfomi e mielomi.



L’iniziativa è organizzata dal marito di Simona che dalla scomparsa della moglie ha deciso di impegnarsi in prima persona entrando dal 2006 nel consiglio dell’associazione: “Simona era una mamma molto solare, poi tutto ad un tratto a soli 29 anni si è ammalata. Aveva la leucemia, una forma acuta: abbiamo subito iniziato il percorso in ematologia con il professor Petrini, ma la malattia era molto aggressiva ed in poco tempo l’ha portata via. Nostro figlio, oggi 22enne, all’epoca aveva 3 anni – racconta commosso Luca Tocchini – l’Ail ci fu molto vicina anche sul piano emotivo, anche per questo ho deciso di impegnarmi per aiutare gli altri che, a differenza di Simona, oggi possono farcela”.

I fondi raccolti saranno destinati in maniera particolare al potenziamento ed all’aumento dei servizi dell’assistenza infermieristica domiciliare, elemento fondamentale per aiutare chi sta lottando contro i tumori del sangue. In generale Ail offre a malati e famiglie servizi di assistenza, anche psicologica, e consulenze circa la patologia, i percorsi di cura, i diritti dei pazienti e le possibili agevolazioni, per fornire il massimo supporto per lottare contro la malattia.

Nel 2022 fu uno degli eventi podistici più partecipati della Regione con 1500 iscritti da tutta la Toscana, quest’anno l’appuntamento è domenica 5 novembre alle 7.30 a Vecchiano in piazza Pier Paolo Pasolini (piazza del mercato). L’iniziativa è aperta a tutti non solo agli sportivi, ma anche alle famiglie che potranno trascorrere una giornata nella natura, all’aria aperta. Quattro le distanze disponibili per l’evento inserito nei calendari del trofeo delle Tre Province e dei trofei podistici pisano e lucchese: 2, 5, 7, 13 e 16 chilometri. I partecipanti riceveranno compreso nell’iscrizione il pacco gara, inoltre lungo il tragitto ed al termine del percorso saranno offerti spuntini e ristori. Il costo di partecipazione è 3 euro per i gruppi sportivi e 3,50 per gli altri. Le iscrizioni si fanno sul posto.

L’evento organizzato da Ail Pisa ha il patrocinio del Comune di Vecchiano e si svolge con la collaborazione dell’Aps La Camaleonte, dell‘associazione nazionale Carabinieri e dell’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, e vede impegnati molti sponsor del territorio. Per informazioni chiamare Luca (339-3313113), Angelo (339-4513354) oppure Aldo (340-2302822)

