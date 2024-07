FlixBus potenzia i collegamenti estivi da Pisa: più corse verso mare, montagna e città d’arte per un viaggio sostenibile

Scritto da admin• 9:08 pm• Pisa, Attualità

PISA – Con l’arrivo dell’estate, FlixBus incrementa i collegamenti da Pisa verso mete di mare, montagna e interesse storico-culturale, aumentando le corse disponibili. L’azienda punta a promuovere viaggi eco-sostenibili tramite l’uso di trasporti collettivi, riducendo così l’uso dell’auto privata.

A Pisa, le partenze avvengono da Via Pietrasantina e dall’aeroporto Galileo Galilei, con collegamenti verso oltre 70 città in Italia e all’estero. Le rotte domestiche includono Roma, Milano, Bologna, Venezia, Verona, Perugia e Torino, mentre le destinazioni internazionali comprendono Innsbruck, Monaco di Baviera e Praga.

Per chi preferisce il mare, ci sono collegamenti frequenti verso Genova, La Spezia, Napoli e Salerno, oltre a destinazioni lungo la costa adriatica e ionica come San Benedetto del Tronto, Giulianova, Termoli, Sibari, Strongoli Marina e Cirò Marina. Per gli amanti della montagna, sono disponibili corse verso Bolzano e Trento.

Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia, ha sottolineato l’importanza di offrire alternative di viaggio economiche e sostenibili, valorizzando anche mete meno conosciute per promuovere il patrimonio nazionale. I biglietti sono acquistabili online, tramite app e presso rivenditori fisici.

FlixBus collega circa 300 città italiane, il 40% delle quali con meno di 20.000 abitanti, facilitando i viaggi verso località meno accessibili e contribuendo alla deconcentrazione dei flussi turistici. Sostenendo un viaggio in autobus rispetto all’auto privata, si può ridurre significativamente l’impatto ambientale: un autobus FlixBus emette in media 27,8 grammi di CO2 per passeggero per km, contro i 166 grammi di un’auto privata. Nel 2023, FlixBus ha contribuito a risparmiare oltre 1 milione di tonnellate di CO2 a livello globale, di cui 152.000 solo in Italia.

Last modified: Luglio 17, 2024