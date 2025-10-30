Written by Ottobre 30, 2025 10:25 am Calcio dilettanti

Il San Giuliano vince fuori casa

Pisa — Mercoledì 29 ottobre si sono disputate le partite del girone A del torneo di Eccellenza Toscana che vede coinvolte le squadre pisane.

di Leonardo Miraglia

Questi i risultati e la conseguente classifica:

  • Cenaia 1969 vs Belvedere Calcio: 0-1 L. Blanchard (45′ pt); MVP: Leonardo Blanchard (Belvedere Calcio)
  • Fratres Perignano 2019 vs Real Forte Querceta: : 0-1 L. Franzoni (16′ st); MVP: Luca Franzoni (Real Forte Querceta)
  • Massese 1919 vs San Giuliano: D. Lucchesi (31′ st) 1-2 L. Gremigni (23′ pt), M. Bacci (47′ st); MVP: Lorenzo Gremigni (San Giuliano)
