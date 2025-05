Fiva Confcommercio Pisa: “Avanti con lo spostamento del mercato in Piazza Toniolo”

Written by admin• 7:37 pm• Attualità, Pisa

PISA – “Dopo un anno di incontri e concertazioni possiamo dire che i tempi sono ormai maturi per lo spostamento del mercato in Piazza Toniolo, il lungo e proficuo percorso di concertazione intrapreso con l’amministrazione comunale ha permesso di realizzare un nuovo progetto di ricollocazione dei banchi e la totalità degli operatori si è espressa favorevolmente sullo spostamento da via San Martino”.

Esprime soddisfazione il presidente Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo, presente insieme al consigliere Fiva Confcommercio Pisa Giuseppe Zerilli e al referente sindacale Confcommercio Pisa Luca Pisani al sopralluogo con la 3° Commissione Consiliare del Comune di Pisa per la ricollocazione del mercato di via San Martino.

“C’è una sola possibilità per salvare il mercato nel quartiere di San Martino, ovvero spostare i banchi nella vicina piazza Toniolo. Da anni gli operatori sostengono questo spostamento, proprio con l’obiettivo di garantire un futuro a un mercato di assoluto riferimento per il centro storico di Pisa. Le nostre indicazioni sono state recepite e secondo i nostri auspici tali modifiche porteranno nuova linfa al mercato del mercoledì e del sabato, rendendolo maggiormente attrattivo e fruibile per cittadini e visitatori senza snaturare la sua collocazione nel quartiere di San Martino” prosegue Palermo.

“Uno spostamento necessario e ormai non più procrastinabile, considerando la progressiva perdita di posteggi che da 29 sono passati a 9 nel giro di pochi anni che siamo convinti possa garantire maggiori opportunità a operatori e clienti. Adesso attendiamo fiduciosi che la proposta prosegua il suo iter fino all’approvazione in consiglio comunale”.

“Il percorso condotto fianco a fianco con l’assessorato al commercio è stato intrapreso proprio per venire incontro alle richieste degli operatori, in un contesto che a Pisa ha visto calare del 16% le attività ambulanti dal 2012 al 2024” afferma il referente sindacale di Confcommercio Pisa Luca Pisani “Questo metodo di concertazione, è senz’altro la strada giusta per tutelare e valorizzare luoghi che rappresentano un autentico presidio di aggregazione e socialità, oltre ad offrire un servizio essenziale e garantire allo stesso tempo la vitalità del centro storico come via San Martino. Adesso non resta che procedere spediti verso il riassetto e lo spostamento del mercato”.

