Declassamento Aeroporto Galilei: la Dott.ssa Bonsangue incontra il sottosegretario Tullio Ferrante

PISA – “Avevo già espresso soddisfazione per il lavoro che, insieme a tutti i consiglieri componenti della Seconda Commissione di Controllo e Garanzia del Comune di Pisa, era stato svolto nell’interesse dell’aeroporto della nostra città, coronato dalla presentazione di un ordine del giorno a firma di tutti e il voto unanime nella seduta del consiglio comunale di lunedì scorso”. afferma Raffaella Bonsangue Capogruppo consiliare di Forza Italia – Udc – Pli del Comune di Pisa e Vice Segretario regionale Forza Italia Toscana

“Avevamo raccolto le testimonianze e condiviso le preoccupazioni delle rappresentanze sindacali dei Vigili del Fuoco sul possibile declassamento, secondo le norme internazionali ICAO, dello scalo aeroportuale Galilei, infrastruttura strategica per il territorio, sia a livello nazionale che internazionale. Oggi ho incontrato il Sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, On. Tullio Ferrante, che avevo interessato della questione, il quale mi ha dato rassicurazione circa il suo impegno affinché l’aeroporto pisano non subisca un declassamento”.

