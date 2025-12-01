“Il temporale forte” in scena al Teatro Nuovo di Pisa il 5 dicembre

Written by admin• 2:13 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Venerdì 5 dicembre, alle ore 21, il Teatro Nuovo di Pisa ospiterà Il temporale forte, nuovo spettacolo della Compagnia Salz. Scritto da Alice Bignone e diretto da Ermanno Rovella, il lavoro affonda le radici in una storia familiare ambientata nell’estate del 1943, l’anno che segnò uno dei passaggi più drammatici della storia italiana: bombardamenti, caduta del regime fascista, armistizio, occupazione tedesca e un Paese sospeso tra speranza e paura.

La vicenda si svolge in una piccola borgata rurale dell’Italia pre-industriale, dove la guerra irrompe spezzando equilibri fragili e obbligando le famiglie a confrontarsi con separazioni, lutti e responsabilità improvvise. La drammaturgia mette al centro il nucleo domestico: Renzo ed Enrico, fratelli divisi tra timore e ribellione; Sole, adolescente costretta a crescere in fretta; un padre che non riesce più a proteggere né a proteggersi. La guerra resta fuori scena, ma il suo eco è costante, determinando scelte, caratteri e destini.

Lo spettacolo fa parte del progetto Teatro nei Rifugi, patrocinato da Fondazione Nuto Revelli, Ente Parco Alpi Marittime e Associazione Gestori Rifugi Piemonte, che tra il 2019 e il 2022 ha coinvolto oltre 40 rifugi tra Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia e Toscana. È inoltre sostenuto dall’Associazione Europea Liberation Route, impegnata nella valorizzazione dei luoghi della memoria della Seconda Guerra Mondiale.

Il temporale forte

Venerdì 5 dicembre 2025, ore 21:00

Teatro Nuovo di Pisa – Piazza della Stazione, 16

Biglietti

Disponibili in biglietteria (mar 10:00–13:00, gio 16:00–19:00 e un’ora prima dello spettacolo) oppure online su Ciaotickets.com.

Intero 15 € • Soci Coop/Convenzionati 13 € • “Scuola Amica” (personale scolastico e dipendenti UniPi) 12 € • Studenti e universitari 10 € • Soci UICPI 13 € + accompagnatore gratuito.

