Filippo Inzaghi: “Vittoria importante, manca la ciliegina sulla torta”

Written by Antonio Tognoli• 6:14 pm• Pisa SC

REGGIO EMILIA – Mister Filippo Inzaghi analizza la vittoria ottenuta dal Pisa al Mapei Stadium contro la Reggiana.

di Antonio Tognoli



“Sono molto contento della vittoria, però la squadra sta bene ve lo avevo detto alla vigilia. Ad un certo punto però dobbiamo chiudere le partite. La strada però è ancora lunga, testa bassa e pedalare lunedì sera arriva la Cremonese e sarà un altra partita difficilissima”.

“Nella ripresa avendo tanta scelta ho optato subito per il cambio di Marin. Non volevo rischiare nulla in una parte del campo dove dovevamo tenere alta la pressione. Ci terrei a parlare di Abilgaard e Calabresi, sono due garanzie e grandi uomini all’interno del gruppo. Oggi lo hanno dimostrato anche giocando qualche gara in meno degli altri”.

“Tramoni doveva uscire ma i cambi erano finiti perché ho dovuto cambiare altri per via delle ammonizioni che non sono mai programmate. Meister è entrato molto bene in campo ed in futuro possono darci tanto. Ad un certo punto l’avevamo data vinta questo però non si deve fare bisogna stare concentrati perché è ancora lunga. Manca la ciliegina sulla classica torta. Come è stato dimostrato sabato scorso il campionato è ancora lungo e ancora niente è stato fatto. Il nostro pubblico ci dà tanto io sono molto contento aver ridato un entusiasmo così in questa piazza dopo anni di delusioni, mi rende orgoglioso”.

Last modified: Aprile 12, 2025