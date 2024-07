Filippo inzaghi: “Sono soddisfatto, anche se dobbiamo migliorare a livello di gioco”

Scritto da admin• 8:03 pm• Pisa SC

PISA – Al termine dell’ultimo test match, dove il Pisa ha rifilato tre reti alla Pro Patria, ecco l’analisi del tecnico Pippo Inzaghi

di Maurizio Ficeli

“DIrei che sono soddisfatto anche perché abbiamo messo benzina nelle gambe anche se dobbiamo migliorare a livello di gioco. Mi ero raccomandato con i ragazzi di evitare di non subire gol e loro hanno eseguito, inoltre vedo che sta nascendo un ottimo gruppo. Ora rientreremo a Pisa poi la squadra avra due giorni di riposo giorni poi prepareremo la gara si Coppa con il Frosinone. Venerdì poi c’e l’Inter, non bisogna dimenticarlo. Sui giocatori ci tengo a precisare che Marin è un giocatore fondamentale ed intoccabile. Bene anche Rus e Mlakar, mentre Arena aveva qualche affaticamento e ho preferito non rischiarlo Riguardo al mercato vogliamo ingaggiare giocatori che ci facciano fare un salto di qualità”.

Foto Ufficio Stampa Pisa Sc

