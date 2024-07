Tris alla Pro Patria nell’ultimo impegno del Pisa a Bormio

Scritto da admin• 7:26 pm• Pisa, Attualità, Pisa SC

A segno Esteves, Bonfanti e Mlakar

PISA – Ultimo atto del ritiro precampionato per il Pisa Sporting Club che sabato 27 luglio ha affrontato in amichevole la Pro Patria (Serie C) sul campo dell’US Bormiese.

Il test contro i bustocchi ha, di fatto, chiuso il programma di lavoro dei nerazzurri a Bormio proiettandoli verso il ritorno in città e l’inizio della marcia di avvicinamento ai primi impegni ufficiali.

Questo il tabellino del match, seguito in tribuna da molti tifosi nerazzurri saliti, anche questo weekend, in Valtellina per far sentire la loro vicinanza al gruppo nerazzurro.

PISA – PRO PATRIA 3-0

PISA. Guadagno (46′ Vukovic), Calabresi (60′ Raychev), Beruatto (78′ Primasso), Piccinini (60′ Sala), Caracciolo (46′ Rus), Canestrelli (78′ Coppola), Esteves (73′ Durmush), Marin (46′ Trdan), Bonfanti (73′ Tosi), Vignato (46′ Mlakar), Tramoni M. (60′ Moreo). A disposizione. Sapola Tourè. Allenatore Inzaghi.

PRO PATRIA. Rovida (68′ Bongini), Travaglini (82′ Miculi), Bashi (68′ Toci), Mehic, Curatolo (68′ Reggiori), Nicco (46′ Ferri), Pitou (73′ Ferrario), Alcibiade (60′ Sassaro), Piran (60′ Citterio), Renault (46′ Somma), Mallamo (60′ Mauro). Allenatore Colombo.

Arbitro. Paride Tremolada di Monza

Assistenti. Mokhtar-Ceccon

Reti. 22′ Esteves, 55′ Bonfanti, 77′ Mlakar

Foto Ufficio Stampa Pisa Sc

