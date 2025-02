Andrea Langella: “Mancanza di rispetto degli arbitri verso la nostra squadra”

Written by Antonio Tognoli• 7:41 pm• Pisa SC

PISA – Andrea Langella, presidente Juve Stabia a fine gara è critico nei confronti del comportamento degli arbitri nella gara della Cetilar Arena.

“Ancora una volta c’è stata una mancanza di rispetto verso la nostra società da parte degli arbitri. Non è la prima volta. Viene voglia di non far scendere la squadra in campo. Il fatto di non aver fatto venire a Pisa i nostri tifosi è la conferma di un sistema marcio del calcio. Peccato per i nostri tifosi

