Filippo Inzaghi: “Non ci sono aggettivi per descrivere la prestazione dei miei ragazzi”

Written by Antonio Tognoli• 5:36 pm• Pisa SC

PISA – Un Filippo Inzaghi più che soddisfatto scende in sala stampa e non ha aggettivi per descrivere la prova dei suoi ragazzi.

“Con il lavoro la dedizione abbiamo creato qualcosa di speciale. Se avessimo all’inizio del ritiro a Bormio, che avremmo vinto con il Sassuolo ci avrebbero presi per matti. Ma io ci ho sempre creduto. Oggi non ci sono aggettivi i giocatori hanno sorpreso anche.me. Sono contento per la gente, per la società e per i ragazzi. Mi auguro che i miei e giocatori si siano convinti che il Pisa se la può giocare con tutti. Noi dobbiamo continuare a lavorare per giocarci le partite in questa maniera. Noi dobbiamo fare il massimo poi vedremo a maggio cosa verrà fuori. C’è andato tutto bene? Può essere, ma ce lo siamo meritati”.

