Filippo Inzaghi: “Avremo meritato di vincere, ma la squadra mi è piaciuta”

Scritto da Antonio Tognoli• 11:41 pm• Pisa SC

PISA – Positivo il commento del tecnico del Pisa Filippo Inzaghi alla fine della gara contro il Cittadella nella sala stampa del “Tombolato”.

“Il rammarico è non aver chiuso il primo tempo sul 2-0. Il risultato non rispecchia quello visto in campo, ma devo dire che i ragazzi hanno fatto bene, hanno creato tante occasioni e hanno cercato anche nel secondo la vittoria. Ci sono tante cose positive che portiamo a casa se giochiamo così saranno più le partite che vinte che quelle perse“.

Last modified: Agosto 27, 2024