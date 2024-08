Festeggiamenti di San Faustino a Pontedera: un mese di eventi tra fede e tradizione

Scritto da admin• 11:42 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA– La Comunità Parrocchiale del Duomo e l’Unità Pastorale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, hanno lanciato il programma per i festeggiamenti di San Faustino, patrono di Pontedera. L’evento principale sarà la processione del Santo il 6 ottobre, con l’arrivo della reliquia in battello.

Il 10 ottobre si terrà la solenne Messa in Duomo. Il programma include numerose iniziative sportive, culturali e di spettacolo organizzate dalle associazioni locali da metà settembre a ottobre. Le associazioni possono ancora aderire, con un incontro fissato per il 3 settembre al Centro Pastorale Culturale “Le Mantellate”.

Last modified: Agosto 28, 2024