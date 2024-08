Alessandro Arena: “Pareggio giusto, un vero peccato quella traversa”

Scritto da admin• 11:34 pm• Pisa SC

PISA – Alessandro Arena alla sua prima presenza da titolare con la maglia del Pisa realizza la sua prima rete proprio come lo scorso anno al Ferraris di Genova, anche se lì era solo la prima giornata di campionato.

“Il Cittadella non è una squadra facile, giocano molto sulle seconde palle. Il pareggio è giusto. Sono contento per il gol che ho realizzato ma sono dispiaciuto per la traversa, avessimo segnato saremo andati sul 2-0. Speriamo di fare meglio dello scorso anno. Con mister Inzaghi ci capiamo subito, ci dà a tutti molti consigli e tanta fiducia”.

