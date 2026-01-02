Fi-Pi-Li, USIC Toscana elogia i Carabinieri di San Miniato per l’operazione di Capodanno

Written by admin• 5:06 pm• San Miniato, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa

SAN MINIATO – L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) Toscana esprime apprezzamento per l’operazione condotta nella notte di Capodanno dai Carabinieri di San Miniato sulla Fi-Pi-Li, conclusa con l’intercettazione di un’auto rubata e il fermo del conducente dopo un inseguimento che si è chiuso nei pressi della rotatoria di Ponsacco.

Secondo USIC, l’intervento ha mostrato «professionalità e coraggio», grazie alla collaborazione tra il Nucleo Radiomobile di San Miniato, la Centrale Operativa e i Carabinieri della Stazione di San Romano, che hanno contribuito a bloccare ogni via di fuga e a garantire la sicurezza degli automobilisti in transito.

Il sindacato sottolinea come gli inseguimenti in velocità rappresentino una delle attività operative più delicate e ribadisce la necessità di maggiori tutele per il personale su strada, citando polizze assicurative adeguate, una tutela legale rafforzata e norme specifiche che riconoscano la particolarità del servizio.

USIC ricorda inoltre che per i propri iscritti è attiva una tutela legale gratuita e illimitata, anche nei casi di presunto reato doloso. «La sicurezza della collettività – conclude il segretario regionale aggiunto Gabriele Salusti – passa anche dalla protezione di chi ogni giorno è chiamato a garantirla».

Last modified: Gennaio 2, 2026