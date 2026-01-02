Written by Gennaio 2, 2026 4:56 pm Pontedera, Attualità

Nuovi orari per il front office della libera professione all’ospedale Lotti

PONTEDERA – L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che, da lunedì 5 gennaio 2026 e per tutto il mese di gennaio, in via transitoria e sperimentale, gli sportelli di front office della libera professione dell’ospedale Lotti di Pontedera osserveranno il seguente orario (festivi esclusi):

dal lunedì al venerdì: 14.30 – 18.30

Per le prestazioni libero-professionali effettuate al di fuori di queste fasce orarie, ai pazienti e ai medici saranno inviati in anticipo i moduli PagoPA per consentire il pagamento.

