Nuovi orari per il front office della libera professione all’ospedale Lotti

PONTEDERA – L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che, da lunedì 5 gennaio 2026 e per tutto il mese di gennaio, in via transitoria e sperimentale, gli sportelli di front office della libera professione dell’ospedale Lotti di Pontedera osserveranno il seguente orario (festivi esclusi):
dal lunedì al venerdì: 14.30 – 18.30
Per le prestazioni libero-professionali effettuate al di fuori di queste fasce orarie, ai pazienti e ai medici saranno inviati in anticipo i moduli PagoPA per consentire il pagamento.Last modified: Gennaio 2, 2026