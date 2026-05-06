Festa dell’Europa a Pisa: musica, storia e cultura alla Domus Mazziniana

Written by Redazione• 9:17 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Un pomeriggio tra note e riflessione per celebrare l’Europa. Venerdì 8 maggio alle ore 17 la Domus Mazziniana di Pisa apre le porte a un evento speciale che unisce musica e storia, pensato per raccontare l’identità europea in modo coinvolgente e accessibile a tutti.

L’iniziativa, organizzata insieme alla Scuola di Musica “G. Bonamici”, propone un viaggio nell’Ottocento musicale europeo, tra racconti, immagini, letture e ascolti guidati. Non una semplice conferenza, ma un’esperienza dinamica che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei grandi compositori e delle correnti artistiche che hanno segnato il secolo delle nazioni.

A guidare questo percorso saranno i professori Maurizio Biondi e Guglielmo Pianigiani, con la moderazione di Lorenzo Gremigni.

Dopo la parte di approfondimento, spazio alla musica dal vivo con il concerto “Eco d’un mondo invisibile – Musica per l’Europa”: sul palco il mezzosoprano Bori Soós e il baritono Pedro Carrillo, accompagnati al pianoforte, interpreteranno brani di grandi autori come Rossini, Verdi, Donizetti e Gounod.

La serata sarà anche un momento di ricordo per Maria Rosaria Finelli, artista e cittadina europea profondamente legata ai valori mazziniani.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti e, al termine, è previsto un brindisi aperto a tutti: un’occasione per incontrarsi, condividere e celebrare insieme lo spirito europeo attraverso la musica.

Last modified: Maggio 6, 2026