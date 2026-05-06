Calcinaia, auto bloccata nel sottopasso allagato: intervento dei Vigili del Fuoco

Written by Redazione• 9:34 am• Calcinaia, Attualità, Cronaca

CALCINAIA- Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, alle ore 7:25, in via Maremmana nel comune di Calcinaia per soccorso a persona.

A causa del forte temporale, un sottopasso si è allagato e il conducente di un’auto è rimasto bloccato all’interno del veicolo. La persona è riuscita a uscire autonomamente, senza riportare conseguenze.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale di Pontedera.

Last modified: Maggio 6, 2026