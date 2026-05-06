Written by Maggio 6, 2026 9:09 am Cascina, Attualità, Cronaca

Cascina, incendio a una baracca in via Nazario Sauro: intervento dei Vigili del Fuoco

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PISA- Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 22:51 di martedì 5 maggio in via Nazario Sauro, nel comune di Cascina, per un incendio che ha interessato una baracca.

I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme che avevano coinvolto una struttura in legno e successivamente hanno messo in sicurezza l’area.

Le cause del rogo sono attualmente in fase di accertamento. Non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Cascina.

Last modified: Maggio 6, 2026
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