Federico Valente: “Salvezza meritata, potevamo anche vincere”

Nel dopo gara di Pisa – Sud Tirol nella sala stampa Passaponti il tecnico alto atesino Federico Valente.

“Forse siamo mancati nel finale di primo tempo, però abbiamo disputato una buona partita. Potevamo anche vincere nel finale. E’ stata una stagione non semplice ed è giusto che venerdì possiamo festeggiare e finire bene in casa contro il Palermo. Spero ci sia lo stadio pieno con i nostri tifosi che applaudiranno la squadra. Per la prossima stagione non so dirvi ancora nulla siamo in sintonia con la società e ne parleremo subito dopo la partita”.

