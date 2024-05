Alberto Aquilani: “Peccato perché con poco potevamo fare meglio”

Scritto da admin• 6:07 pm• Pisa SC

PISA – Il pareggio ottenuto dal Pisa contro il Sud Tirol è commentato dal tecnico nerazzurro Alberto Aquilani.

di Antonio Tognoli

“Siamo partiti nella maniera giusta nel secondo tempo invece siamo calati. Il saluto di Masucci è stato emozionante, ne ho visti pochi saluti così vuol dire che ha lasciato il segno. Questa Stagione è stata piena di buche dove siamo riusciti, però a tenere la barra dritta. Peccato perché facendo qualcosa in più potevamo raggiungere i play-off. Sono contento di aver dato un identità a questa squadra ho trovato ragazzi meravigliosi. Dispiace perché con un qualcosina in più potevamo fare i play-off. Le difficoltà ci sono state e me le aspettavo. Questa è stata un esperienza formativa che mi ha fatto crescere molto. Moreo è un ragazzo che da l’anima che è stato massacrato e che io ho sempre sostenuto dall’inizio e da qualcuno è stato pesantemente criticato”.

Last modified: Maggio 5, 2024