“Fashion Journey”: Istituto Modartech Celebra i Distretti del Made in Italy a Pitti Uomo 107

12:17 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA – L’Istituto Modartech organizza l’evento “Fashion Journey | Celebrating the districts of Made in Italy”, il 15 gennaio al “The Social Hub” di Firenze, in occasione di Pitti Uomo 107.

L’iniziativa esplorerà le eccellenze dei principali distretti del Made in Italy, tra cui la sartoria campana, le calzature marchigiane, la pelle toscana e i tessuti lombardi. Il programma prevede un workshop con istituti di formazione come Accademia LABA, IUAD, Poliarte e RUFA, che presenteranno i progetti didattici e case history di successo legati ai distretti produttivi. L’evento includerà una Creative Exhibition con le creazioni degli studenti Modartech, mettendo in evidenza l’alta sartoria e la collaborazione con le filiere toscane. Dalle 17:30, stampa e professionisti potranno incontrare i designer e scoprire gli outfit realizzati, frutto di ricerca, tradizione, innovazione e sostenibilità. L’iniziativa fa parte del progetto “Grand Tour AFAM” finanziato dal PNRR, per promuovere e internazionalizzare la cultura italiana e il Made in Italy.

Last modified: Dicembre 24, 2024