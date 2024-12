Inaugurato a New York il ‘Padiglione Peccioli’ all’Istituto Italiano di Cultura

Written by Antonio Tognoli• 12:09 pm• Peccioli

PECCIOLI – L’Istituto Italiano di Cultura di New York ha inaugurato recentemente il “Padiglione Peccioli” sul suo rooftop, situato a pochi passi da Central Park. Questo nuovo spazio espositivo, ottenuto grazie alla ristrutturazione di un locale di servizio e al contributo volontario di Peccioli, è stato ufficialmente aperto il 16 dicembre, in occasione della celebrazione dell’artista Alberto Garutti. Il padiglione ospiterà mostre e eventi culturali, diventando una vetrina per il patrimonio artistico, ambientale e culturale di Peccioli e della sua comunità.

Al momento dell’inaugurazione, è stata proseguita la mostra “Trash to Beauty”, curata da Brett Littman, che nel 2024 ha coinvolto oltre 400 cittadini pecciolesi. Inoltre, l’opera di Vittorio Corsini, “Lo sguardo di Peccioli su New York”, che aveva temporaneamente adornato Park Avenue, sarà ora esposta in maniera permanente sulla terrazza panoramica del rooftop, con vista sul cuore di Manhattan.

Il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, definendo il padiglione come un simbolo della trasformazione del paese, che ha saputo convertire un potenziale danno ambientale in un’opportunità di sviluppo culturale e artistico. Il “Padiglione Peccioli” rappresenta un’opportunità per il futuro, con l’intento di rafforzare i legami internazionali di Peccioli e di offrire nuove esperienze e opportunità ai suoi cittadini.

Fabio Finotti, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, ha enfatizzato il valore simbolico del padiglione, ricordando che l’Italia non è solo un’entità generica, ma è fatta di piccole realtà che portano avanti grandi idee. Questo spazio, che guarda a Peccioli e alla sua comunità, rappresenta un segnale di apertura verso il mondo intero, un’opportunità per altre comunità italiane di raccontarsi a livello globale.

