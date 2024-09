Al via la sostituzione di ottantamila contatori dell’acqua

Scritto da admin• 11:07 am• Attualità, Pisa

PISA – Ha preso il via anche nel comune di Pisa il programma di sostituzione massiva dei contatori dell’acqua predisposto da Acque. A essere coinvolte saranno circa 80mila utenze in totale. Il gestore idrico del Basso Valdarno sta provvedendo alle attività tramite aziende fornitrici specializzate in servizi al cliente.

L’ammodernamento del parco contatori ha gli obiettivi di efficientare il servizio idrico e di semplificare l’attività di lettura dei consumi. Questi nuovi impianti consentono, oltre alla classica lettura visiva del misuratore – utile anche per l’utente – la rilevazione da parte dell’operatore dei consumi mediante onde radio a distanza, senza la necessità di accedere al vano di alloggiamento.

In questa prima fase, l’installazione dei nuovi contatori riguarda solamente quelli accessibili, ovvero quelli con ingresso dal suolo pubblico o posti in proprietà privata ma che non richiedono l’ingresso all’interno dell’abitazione. Per la sostituzione di quelli non accessibili – che rappresentano comunque una minima parte – saranno concordati degli appuntamenti direttamente con gli utenti. Gli interventi saranno sempre preceduti da comunicazioni di preavviso nelle strade interessate.

La sostituzione dei vecchi misuratori è effettuata gratuitamente, senza alcun addebito, e non comporta interventi sull’impianto privato. La presenza degli utenti al momento della sostituzione non è necessaria. Gli operatori saranno riconoscibili grazie ai contrassegni posti sul vestiario e sull’auto di servizio. Durante l’intervento, si verificherà una breve interruzione dell’erogazione idrica presso l’utenza, della durata di pochi minuti. Nelle settimane seguenti, ciascun utente riceverà il verbale di sostituzione, insieme alle foto del vecchio e del nuovo misuratore, dalle quali sarà possibile leggere i valori del numeratore e il numero di matricola.

La campagna di sostituzione si concluderà, secondo le previsioni, entro la fine dell’anno; nei prossimi mesi, analoghe attività interesseranno anche i comuni di Cascina, Casciana Terme Lari e Ponsacco.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, o per verificare l’identità dell’operatore, sarà sempre a disposizione il numero verde 800 983 389, gratuito sia da fisso che da cellulare.

Last modified: Settembre 17, 2024