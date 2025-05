Fabrizio Castori: “Una salvezza da condividere con tutti. Il Sudtirol è un modello da seguire”

Written by admin• 8:29 am• Pisa SC

PISA – Fabrizio Castori commenta nel dopo gara la salvezza ottenuta a Pisa dopo un pareggio pirotecnico e pieno di emozioni. Un allenatore che portato in serie A il Carpi, la Salernitana e quest’anno è stato l’artefice della salvezza degli altoatesini.

di Antonio Tognoli

Castori fa una disamina sulla partita: “E’ stata una partita bellissima siamo riusciti a fare la pressione alta. La squadra ha confermato un crescendo di condizione. Fino all’ultimo siamo stati in vantaggio. Il Pisa ha fatto un gran campionato e anche quando è calato ha saputo mantenere il vantaggio sullo Spezia. La costanza di rendimento paga in serie B. Non si fanno tanti punti per caso se non si hanno i valori”.

Sul suo futuro afferma: “Ci sarà tempo e modo per poter ragionare. La salvezza la dedico al direttore e la società del Sudtirol per organizzazione e serietà e ai giocatori che mi hanno seguito oltre ai ragazzi del mio staff che hanno grandi competenze e ci mettono l’anima. La soddisfazione della salvezza conquistata è giusta da dividersi tra tutti. Sono molto contento per il record di presenze 19 campionati di B e due di serie A sono tanti. Per me è una grande soddisfazione, anche se potevo fare meglio, ma sono molto contento“.

